Gli operai stanno portando avanti lo smantellamento degli uffici all’interno del Castello di Manfredonia, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Le attività di rimozione degli arredi e delle strutture sono in corso, con lavori che procedono nonostante le intemperie. La zona all’interno del castello viene progressivamente liberata dalle componenti che ospitavano gli uffici.

MANFREDONIA - Nonostante la pioggia e le giornate di mal tempo procedono i lavori di smantellamento degli uffici all'interno del Castello di Manfredonia. La foto ricevuta da un lettore alla redazione de ilsipontino.net evidenzia che una gru sta rimuovendo i container che erano all'interno della fortezza Sveva Angioina Aragonese e che molti ricorderanno essere degli uffici. In effetti questi container, nonostante fossero funzionali, non erano un grande vedere. Ricordiamo a tutti che il castello è visitabile, per prenotare l'ingresso basta collegarsi a questo link. La prima domenica di ogni mese, sono previsti anche ingressi gratuiti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Smantellati gli uffici all’interno del Castello di Manfredonia

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