Smantellati gli uffici all’interno del Castello di Manfredonia
Gli operai stanno portando avanti lo smantellamento degli uffici all’interno del Castello di Manfredonia, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Le attività di rimozione degli arredi e delle strutture sono in corso, con lavori che procedono nonostante le intemperie. La zona all’interno del castello viene progressivamente liberata dalle componenti che ospitavano gli uffici.
MANFREDONIA - Nonostante la pioggia e le giornate di mal tempo procedono i lavori di smantellamento degli uffici all'interno del Castello di Manfredonia. La foto ricevuta da un lettore alla redazione de ilsipontino.net evidenzia che una gru sta rimuovendo i container che erano all'interno della fortezza Sveva Angioina Aragonese e che molti ricorderanno essere degli uffici. In effetti questi container, nonostante fossero funzionali, non erano un grande vedere. Ricordiamo a tutti che il castello è visitabile, per prenotare l'ingresso basta collegarsi a questo link. La prima domenica di ogni mese, sono previsti anche ingressi gratuiti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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