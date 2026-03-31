Slovacchia-Romania streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevole

Martedì 31 marzo alle 20:45, la nazionale slovacca e quella romena scenderanno in campo a Bratislava per un’amichevole internazionale. La partita si terrà allo stadio “Národný Futbalový Štadión”, uno degli impianti più moderni del calcio europeo. La sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito.

La Nazionale della Slovacchia e quella della Romania si affronteranno martedì 31 marzo (ore 20,45) a Bratislava in un’amichevole internazionale in programma al “Národný Futbalový Štadión”, uno degli impianti più moderni del calcio europeo. Il test match rientra nel programma di preparazione delle due selezioni in vista dei prossimi impegni ufficiali, che cominceranno a fine. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Moldavia-Ucraina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevoleLa Moldavia ospita la Lituania nell’amichevole internazionale in programma giovedì 26 marzo a Chisinau in un test che assume valore soprattutto in... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Slovacchia-Romania | Qualificazioni Europee 2026; Dove vedere Turchia-Romania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Mondiali: la Turchia batte la Romania e continua a sognare; Slovacchia - Romania (Amichevole). Il Ct della Romania Mircea #Lucescu ha accusato un malore nella giornata di ieri ed è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono stabili. La #Romania ha chiesto il rinvio della partita contro la #Slovacchia, in programma martedì sera, ma la richiesta non - facebook.com facebook Paura per Mircea Lucescu: l'ottantenne ct della Romania e' stato di nuovo ricoverato in ospedale a Bucarest, dopo un malore e uno svenimento durante la riunione tecnica nel ritiro, in vista di un'amichevole con la Slovacchia Lucescu lotta da mesi con una x.com