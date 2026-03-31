Romelu Lukaku non si è presentato agli allenamenti del Napoli, nonostante l’ultimatum del club. La società aveva richiesto il suo rientro, ma l’attaccante ha scelto di restare in Belgio. Secondo fonti ufficiali, i tempi di recupero stimati per il suo infortunio sono di circa dieci giorni. La situazione resta da chiarire nei prossimi giorni.

Romelu Lukaku ha deciso di restare in Belgio non presentandosi agli allenamenti di oggi con il Napoli, nonostante l’ultimatum fissato dal club per il rientro. In vista della sfida col Milan, in programma il 6 aprile alle 20:45, l’attaccante sarà messo fuori rosa. I tempi di recupero di Lukaku. Come riportato da Sky Sport: Romelu Lukaku ha deciso di restare ancora in Belgio. Il giocatore non farà ritorno a Castel Volturno e dovrebbe essere messo fuori rosa dal club. L’attaccante – dopo il forfait con la sua nazionale – aveva deciso di trattenersi nel suo Paese per curare l’infiammazione all’anca. I tempi di recupero – secondo chi segue la sua riabilitazione in Belgio e quanto riferito dal giocatore – sarebbero di 10 giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sky: “I tempi di recupero di Lukaku sarebbero di dieci giorni”

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