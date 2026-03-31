Skin quality | come migliorare davvero la qualità della pelle

Per migliorare la qualità della pelle, si ricorre a diversi approcci, tra cui l’utilizzo di specialità cosmetiche specifiche, visite presso il medico estetico o le spa, e protocolli personalizzati che si trovano anche in farmacia. Questi metodi vengono scelti in base alle esigenze individuali e prevedono trattamenti mirati e prodotti formulati appositamente. La scelta di soluzioni appropriate può influenzare il risultato finale.

Temi molto cari alla cosmesi d'avanguardia, tanto che il brand Filorga crea il suo primo Skin Quality Day il prossimo 14 aprile, allo scopo di diffondere la consapevolezza di quanto sia importante adottare questo approccio alla cura della pelle selezionando i prodotti giusti, e che considera il mezzo per raggiungere la Skin Longevity, con l'incarnato luminoso e vitale a lungo. «In medicina estetica stiamo assistendo a un’evoluzione importante: l’attenzione si sta progressivamente spostando dalla correzione del singolo inestetismo a un approccio più globale, che considera la pelle come un sistema biologico complesso e dinamico», spiega Iole Cucinotto, medico estetico, opinion leader Filorga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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