Sinner Antonelli e Bezzecchi potevano esserci anche in Bosnia-Italia ma non li abbiamo fatti giocare

Sinner, Antonelli e Bezzecchi avrebbero potuto partecipare alla partita tra Bosnia e Italia, ma non sono stati schierati. La loro presenza avrebbe potuto influenzare la formazione, ma alla fine non sono stati utilizzati. La selezione degli atleti coinvolti in questa gara ha seguito decisioni specifiche senza includere questi tre sportivi.

Sinner, Antonelli e Bezzecchi sono solo gli ultimi esempi di come lo sport italiano sia in cima al mondo. Il talento c'è, ma nel calcio lo abbiamo perso di vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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