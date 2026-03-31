L'ottavo congresso della Uilca Sicilia, celebrato oggi a Palermo nella sala conferenze dell’hotel Casena dei Colli, ha registrato la presenza di 150 dirigenti sindacali provenienti da tutta la Sicilia e di 60 delegati. E' stato confermato Giuseppe Gargano alla guida dell'organizzazione sindacale regionale Uilca che rappresenta lavoratori bancari, assicurativi ed esattoriali. Gargano, cinquantacinquenne dipendente Unicredit, originario di Collesano (Pa) sindacalista di lungo corso, sarà affiancato nella Segreteria Regionale Uilca Sicilia da Clelia Calcagno di Ragusa (Baps ), Manola Cannistraro di Palermo (Intesa SanPaolo), Antonio Mangraviti di Messina (Unicredit), Vanessa Muzzone di Catania (MPS), Salvo Patti di Palermo (Unicredit). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sindacato: Giuseppe Gargano confermato alla segreteria generale della Uilca Sicilia

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