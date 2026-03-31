Simbolotto estrazione di oggi 31 marzo 2026 | Lotto

Oggi, 31 marzo 2026, alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto. Il gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, avviene quattro volte alla settimana, nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La verifica dei simboli estratti avviene in diretta e viene pubblicata successivamente sui canali ufficiali.

Estrazione Simbolotto di oggi, 31 marzo 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 31 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di marzo la ruota associata al gioco è quella di Firenze. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 31 marzo 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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