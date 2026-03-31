L’Italia Under 21 di calcio ha subito una sconfitta per 4-0 in trasferta contro la Svezia nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei. La partita si è svolta in Svezia con il risultato finale che ha determinato un risultato netto. Silvio Baldini, allenatore della nazionale, ha commentato l’andamento della gara, sottolineando l’importanza di mettere il cuore in campo.

L’ Italia U21 di calcio passa per 0-4 in Svezia nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027 e resta pienamente in corsa per il primo posto, che vale il pass diretto per la manifestazione: il CT degli azzurrini, Silvio Baldini, ai microfoni di Rai 2 HD, commenta l’importante successo odierno. L’ importanza di queste partite: “ Sono ragazzi intelligenti, hanno capito che quando si gioca per loro è un palcoscenico importante perché li vedono tutti gli sportivi, quelli del calcio che contano vedono queste partite, loro hanno la possibilità di dimostrare tutto il loro valore e non devono giocare solo per il risultato “.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Silvio Baldini: “Il calcio ti regala quello che meriti, l’importante è metterci il cuore”

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Mentre la Nazionale maggiore è in campo, gli Azzurrini di Silvio Baldini continuano a vincere e lo fanno in maniera netta contro la Svezia. Un 4 a 0 con doppietta di Koleosho, Ndour e Lipani che chiude il match. Con questa vittoria l'Italia Under 21 è certa dei P - facebook.com facebook

Le parole di Silvio Baldini dopo la vittoria contro la Svezia U-21 x.com