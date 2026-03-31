Silvi | crollo improvviso Marsilio | indagini per la causa esatta

A Silvi, un movimento franoso improvviso ha provocato il crollo di un’abitazione, che si è verificato nel giro di poche ore. Non ci sono state vittime né feriti. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare le cause esatte del crollo. La zona è stata immediatamente soggetta a controlli e verifiche sul rischio di ulteriori frane.

Un movimento franoso improvviso ha colpito Silvi, causando il crollo di un’abitazione in poche ore senza registrare vittime o feriti. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha confermato che le indagini per individuare la causa esatta del fenomeno sono ancora in corso, con l’obiettivo di pianificare interventi mirati basati su una diagnosi precisa. Mentre i tecnici lavorano per capire le dinamiche idrogeologiche, la Protezione Civile mantiene un presidio costante nell’area colpita. La dinamica dell’evento si è rivelata imprevedibile rispetto alle valutazioni iniziali, spostando il fronte franoso lontano dalle zone che erano state identificate come più a rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silvi: crollo improvviso, Marsilio: indagini per la causa esatta Articoli correlati Indagini in corso per individuare la causa del movimento franoso di Silvi: il punto del presidente MarsilioIn corso gli approfondimenti tecnici dopo il crollo di un’abitazione, che ha fatto emergere un’evoluzione imprevedibile del fenomeno, poiché altre... Marsilio e D'Annuntiis a Silvi per un sopralluogo sulla frana di via Santa LuciaIl presidente della Regione Abruzzo e l'assessore regionale assieme al direttore regionale della protezione civile si sono recati sul sito della... Continuano le indagini degli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamicaVanno avanti le indagini per ricostruire momento per momento la dinamica dell’incidente sul lavoro che è costato la vita a Federico Ricci, 50 anni,...