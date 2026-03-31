Un dibattito si apre sulla necessità di ottenere l’autorizzazione del Parlamento per l’uso delle basi militari da parte degli Stati Uniti nel territorio italiano. Recentemente, il governo ha negato l’autorizzazione, segnando un cambio di posizione rispetto alle precedenti decisioni. Tuttavia, questa scelta non implica necessariamente una rottura definitiva con gli alleati statunitensi, spiega un esperto intervenuto.

Il diniego italiano all’utilizzo delle basi da parte degli Stati Uniti segna indubbiamente un cambio di linea politica, ma va letto con cautela, evitando interpretazioni automatiche in chiave di rottura totale con Washington. Più che un gesto di discontinuità strategica, si tratta di una decisione politica maturata in condizioni inusuali e con tempi compressi, che riflette l’esigenza di bilanciare la prudenza diplomatica e la tutela dell’interesse nazionale in un contesto di alta tensione. L’intervista di Airpress all’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della Nato defence college foundation e già vice segretario generale della Nato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sigonella, serve davvero l’autorizzazione del Parlamento? I dubbi di Minuto Rizzo

Articoli correlati

Italia nega l’uso di Sigonella agli Usa: stop ai bombardieri senza autorizzazioneLe ultime sul fronte della guerra L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella.

Crisi in Iran, così la fragilità delle catene di comando impatta sul conflitto. Parla Minuto RizzoLo scacco a Incirlik, l’articolo 4 della Nato, la complessità del panorama politico nell’intero Golfo.