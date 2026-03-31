Sigonella rispettati i trattati | Palazzo Chigi smonta i deliri bellici delle opposizioni

In un comunicato ufficiale, Palazzo Chigi ha dichiarato che l’Italia rispetta gli accordi internazionali riguardanti l’uso delle basi militari. La nota si riferisce alle notizie di stampa che ipotizzavano impieghi militari non conformi ai trattati, e precisa che le decisioni riguardanti le attività nelle basi sono state prese nel rispetto degli impegni internazionali. Nessun dettaglio specifico sulle operazioni o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

"In riferimento alle notizie di stampa sull’utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere": Palazzo Chigi chiarisce in una nota la decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto di negare la base di Sigonella agli Usa. L'accaduto risale ad alcune sere fa, ma è diventato di dominio pubblico solo nelle scorse ore. "La linea dell’Esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica - si legge ancora nel comunicato del governo -. Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sigonella, "rispettati i trattati": Palazzo Chigi smonta i deliri bellici delle opposizioni Articoli correlati Leggi anche: Base di Sigonella negata agli Usa, Palazzo Chigi: “Rispettati i trattati”. Crosetto: “Con gli Usa nulla è cambiato”. Sinistra in tilt Sigonella, la nota di Palazzo Chigi: «Solidi rapporti con gli Usa, rispettiamo i trattati»Dopo le indiscrezioni del Corriere riguardo il divieto, da parte dell’Italia agli Stati Uniti, di utilizzare la base di Sigonella per l’atterraggio... Tutto quello che riguarda su Palazzo Chigi Discussioni sull' argomento LIVE | Giallo sulla mancata autorizzazione all'utilizzo di Sigonella. Crosetto: Notizia falsa, basi attive. Chigi: Nessuna frizione con Washington, rapporti solidi. Sigonella, la nota di Palazzo Chigi: «Solidi rapporti con gli USA, rispettiamo i trattati»Dopo le indiscrezioni del Corriere riguardo il divieto, da parte dell’Italia agli Stati Uniti, di utilizzare la base di Sigonella per l’atterraggio di alcuni bombardieri americani, Palazzo Chigi è int ... msn.com Sigonella, Palazzo Chigi spiega il no ai bombardieri: «Nessuna frizione con gli Usa, il governo agisce nel rispetto dei trattati»La nota della presidenza del Consiglio dopo la notizia del diniego ai velivoli americani che volevano utilizzare la base ... lasicilia.it