Sigonella rimane una base italiana Le conseguenze del no agli Usa secondo Camporini

La base italiana di Sigonella resta sotto controllo nazionale, anche dopo il rifiuto alle richieste statunitensi. Secondo un esperto, il problema principale risiede in un errore di metodo, poiché la richiesta americana è arrivata a operazioni in corso, rendendo il rifiuto italiano più un atto formale che una decisione strategica. La situazione si è sviluppata in un contesto di comunicazioni tardive e impreviste.

Altro che strappo politico, sul caso Sigonella pesa soprattutto un errore di metodo. La richiesta americana arrivata a giochi fatti, con gli aerei già in volo, ha reso il rifiuto italiano quasi inevitabile, più atto dovuto che scelta strategica. Se tale linea venisse confermata anche per il futuro, le reazioni di Trump non tarderanno ad arrivare, visti i precedenti. Così il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa, intervistato da Airpress. Generale, iniziamo ricostruendo quanto sappiamo dei fatti di Sigonella. Da quanto dichiarato dal nostro ministro, c’è stata una richiesta da parte statunitense di utilizzare la base di Sigonella per un’operazione che va oltre quanto previsto dall’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sigonella rimane una base italiana. Le conseguenze del no agli Usa secondo Camporini Articoli correlati Negata la base di Sigonella agli aerei UsaAgli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Leggi anche: Base di Sigonella negata agli Usa, Palazzo Chigi: “Rispettati i trattati”. Crosetto: “Con gli Usa nulla è cambiato”. Sinistra in tilt Approfondimenti e contenuti su Sigonella rimane Temi più discussi: Allarme bomba a Sigonella mentre un drone spia Usa parte dalla base Nato per preparare l’attacco all’isola di Kharg; L’Italia nega l’uso della base di Sigonella a Washington; Sigonella, stop dell’Italia agli Usa: Crosetto nega l’uso della base; Khorramshahr-4, il supermissile iraniano con gittata da 4000 km: perché può colpire (in teoria) anche Roma e Berlino. Sigonella una questione di sovranità, ma l’Europa deve parlare con una voce sola. L’opinione di TricaricoNegando agli Stati Uniti l’autorizzazione a usare la base aerea di Sigonella lo scorso 27 marzo, l’Italia avrebbe dato una svolta a un atteggiamento fin troppo accondiscendente nei confronti di Donald ... formiche.net Quella di Sigonella è una decisione che guarda al consenso. La versione di PelandaIl diniego italiano all’uso della base di Sigonella si inserisce più in una dinamica procedurale che in una rottura politica. Mentre sullo.. formiche.net Rimane sul livello di Alfa Plus lo stato di allerta nella base aerea militare di Sigonella, a cavallo tra le province di Catania e Siracusa. Il nostro Paese non è ancora stato direttamente chiamato in causa da Washington in quella che diversi hanno già definito la “ - facebook.com facebook