Sigonella l’Italia nega la base militare agli Usa | la decisione presa da Crosetto

Il governo italiano ha deciso di negare l’autorizzazione all’utilizzo della base militare di Sigonella da parte degli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata dal ministro della Difesa, che ha precisato che il rifiuto riguarda specifiche richieste di utilizzo della struttura. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi riguardo alle questioni della cooperazione militare e delle autorizzazioni operative.

La base militare diSigonellatorna nel mirino dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Ebbene, il ministro della Difesa,Guido Crosetto,ha negato agli Usa l’utilizzo della base, in un episodio rimasto riservato per giorni ma con ogni probabilità destinato a incidere sui rapporti su Roma e Washington. Una scelta che detta la linea del governo nei confronti della guerra Iran, e che scagiona da ogni tipo di presunta “sottomissione” a stelle e strisce, denunciata spesso dalle opposizioni. La decisione presa dal titolare del dicastero della Difesa, è giunta dopo un’informativa ricevuta dal capo di Stato maggiore della DifesaLuciano Portolano, che su mandato del ministro ha comunicato al comando statunitense il divieto di utilizzo della base. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sigonella, l’Italia nega la base militare agli Usa: la decisione presa da Crosetto Articoli correlati Leggi anche: Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto Leggi anche: L'Italia ha negato agli Usa la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto; Sigonella, cacciabombardieri in assetto da guerra. Scerra (M5S): Crosetto chiarisca; SÁNCHEZ CHIUDE I CIELI.; Italia nega Sigonella agli Usa: mancata autorizzazione per i voli. L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ai voli Usa diretti in Medio OrienteIl diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Ori ... quotidiano.net Niente via libera: l’Italia ha bloccato l’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti. Una decisione che pesa nei rapporti tra Roma e Washington. - facebook.com facebook L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. Ne parla il Corriere della Sera spiegando che il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano ha telefonato al ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era accaduto visto che x.com