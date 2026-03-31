Sigonella l’Italia nega la base militare agli Usa | la decisione presa da Crosetto

Da ildifforme.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha deciso di negare l’autorizzazione all’utilizzo della base militare di Sigonella da parte degli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata dal ministro della Difesa, che ha precisato che il rifiuto riguarda specifiche richieste di utilizzo della struttura. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi riguardo alle questioni della cooperazione militare e delle autorizzazioni operative.

La base militare diSigonellatorna nel mirino dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Ebbene, il ministro della Difesa,Guido Crosetto,ha negato agli Usa l’utilizzo della base, in un episodio rimasto riservato per giorni ma con ogni probabilità destinato a incidere sui rapporti su Roma e Washington. Una scelta che detta la linea del governo nei confronti della guerra Iran, e che scagiona da ogni tipo di presunta “sottomissione” a stelle e strisce, denunciata spesso dalle opposizioni. La decisione presa dal titolare del dicastero della Difesa, è giunta dopo un’informativa ricevuta dal capo di Stato maggiore della DifesaLuciano Portolano, che su mandato del ministro ha comunicato al comando statunitense il divieto di utilizzo della base. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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