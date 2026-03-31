Sigonella la ' portaerei Mediterraneo' del no di Craxi

La base aerea di Sigonella in Sicilia è considerata una delle installazioni più strategiche per la Nato nel Mediterraneo. Viene spesso descritta come una

AGI - La base aerea siciliana di Sigonella è una sorta di 'Portaerei del Mediterraneo', una delle installazioni più strategiche per la Nato e la cooperazione tra Italia e Usa nella regione. Nel 1985 fu al centro di uno scontro tra il governo Craxi e l'amministrazione Reagan per la crisi dell'Achille Lauro, passato alla storia come "la notte di Sigonella". Attivo dal 1959, l'aeroporto militare è una base "mista", sotto il controllo italiano, ma usato dalla Marina e dall'aeronautica americana e ospita i droni MQ-9 Reaper e velivoli di sorveglianza EP-3. La Naval Air Station Sigonella (Nas), al confine con il... 🔗 Leggi su Agi.it

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Leggi anche: La cattiva stella di Sigonella: il “piccolo” No di Crosetto rievoca Craxi e serve (anche) a salvare i cocci del centrodestra

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Discussioni sull' argomento Sigonella, il drone che spia Kharg e gli F-15 che spariscono dai radar: la Sicilia dentro la crisi Iran; Dalla portaerei italiana Cavour al Mar Nero, la Nato testa la proiezione di forza dal Mediterraneo; Regno Unito autorizza i sequestri di navi della flotta fantasma russa in acque britanniche VIDEO; Sulla portaerei Cavour per capire l'attività Nato Neptune Strike.

La crisi di Sigonella e il no di Craxi a Reagan. L'importanza della base siciliana durante i conflittiLa base aerea siciliana di Sigonella è una sorta di Portaerei del Mediterraneo , una delle installazioni più strategiche per la Nato e la cooperazione tra ... gazzettadelsud.it

#TG2000 - L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atte facebook

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