Sigonella la ' portaerei Mediterraneo' del no di Craxi

Da agi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La base aerea di Sigonella in Sicilia è considerata una delle installazioni più strategiche per la Nato nel Mediterraneo. Viene spesso descritta come una

AGI - La base aerea siciliana di Sigonella è una sorta di 'Portaerei del Mediterraneo', una delle installazioni più strategiche per la Nato e la cooperazione tra Italia e Usa nella regione. Nel 1985 fu al centro di uno scontro tra il governo Craxi e l'amministrazione Reagan per la crisi dell'Achille Lauro, passato alla storia come "la notte di Sigonella". Attivo dal 1959, l'aeroporto militare è una base "mista", sotto il controllo italiano, ma usato dalla Marina e dall'aeronautica americana e ospita i droni MQ-9 Reaper e velivoli di sorveglianza EP-3. La Naval Air Station Sigonella (Nas), al confine con il... 🔗 Leggi su Agi.it

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