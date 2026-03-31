sigonella il precedente del 1985 con il no di craxi a reagan

Tra il 7 e l’8 ottobre 1985, la nave da crociera Achille Lauro navigava tra Egitto e Israele quando fu dirottata da un gruppo palestinese. In quel periodo, si verificò anche un episodio legato a Sigonella, che riscosse attenzione per il rifiuto di un politico di allora di approvare un’azione richiesta da un altro leader internazionale.

Tra il 7 e l’8 ottobre del 1985 la nave da crociera Achille Lauro naviga tra Egitto e Israele quando viene dirottata da un commando palestinese. E’ il prologo della crisi di Sigonella, con il celebre “no” di Bettino Craxi a Ronald Reagan, tornata di attualità con la decisione del governo italiano di non concedere l’uso della base agli aerei degli Stati Uniti in volo verso l’Iran. Il dirottamento dell’Achille Lauro innesca una lunga e complessa trattativa che coinvolge Italia, l’Olp di Yasser Arafat, Egitto, Siria e Stati Uniti al termine della quale i terroristi del Fronte di liberazione della Palestina accettano di rilasciare nave e ostaggi e fare rotta verso l’Egitto a un patto: una via di fuga dipomatica in cambio della promessa che non ci saranno vittime. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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