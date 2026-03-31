Sigonella Calenda difende il no agli Usa | Decisione giusta niente approccio sottomesso

Il governo italiano ha deciso di non autorizzare l’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti, generando una discussione interna tra le forze politiche. La decisione è stata difesa da un esponente del governo, che ha ribadito la validità del rifiuto e ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio indipendente. La questione ha suscitato reazioni diverse all’interno del panorama politico nazionale.

Il diniego dell’Italia all’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti apre un nuovo fronte politico interno. A sostenere la scelta del governo è anche Carlo Calenda, che definisce la decisione “giusta e corretta” alla luce della mancata consultazione preventiva da parte dell’alleato americano. Intervenuto a Start su SkyTg24, il leader di Azione ha sottolineato come non vi fossero le condizioni per concedere l’uso della base in assenza di un quadro condiviso: “Non abbiamo avuto alcun segnale dagli Stati Uniti sull’avvio di questa operazione”, ha spiegato, criticando implicitamente la gestione unilaterale della richiesta. Guerra, l’Italia nega la base di Sigonella agli Usa: perché Giorgia Meloni ha detto no a Trump Il caso Sigonella e il no italiano agli Usa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sigonella, Calenda difende il no agli Usa: “Decisione giusta, niente approccio sottomesso” Articoli correlati Leggi anche: Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto Sigonella, l’Italia nega la base militare agli Usa: la decisione presa da CrosettoLa base militare diSigonellatorna nel mirino dei rapporti tra Italia e Stati Uniti.