Il 1985 a Sigonella si verificò un episodio che influenzò i rapporti tra Italia e Stati Uniti, con un rifiuto che sorprendette. I dettagli di quell’evento sono stati ricordati in un contesto attuale, in cui il ministro della Difesa ha recentemente emesso un divieto riguardo a una questione ancora da precisare. La vicenda del 1985 e le decisioni di oggi mostrano come i rapporti bilaterali abbiano attraversato momenti di tensione.

Nel giorno in cui si viene a sapere che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha vietato l’accesso alla base militare siciliana di Sigonella agli americani, che prevedevano di atterrare e ripartire verso il Medio Oriente, non può non tornare in mente un episodio simile del 1985 accaduto nello stesso luogo. Il duello, allora, fu tra il presidente del consiglio Bettino Craxi dall’omologo americano Ronald Reagan, che voleva arrestare un terrorista su un aereo che era stato fatto atterrare nel sito dai caccia americani. La foto iconica vede la Delta force c he circonda i militari italiani, a loro volta impegnati a non lasciare vie di fuga al velivolo su cui viaggiavano il ricercato principale, Abu Abbas, e la sua banda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sigonella 1985, ieri come oggi? Ecco cosa accadde nei rapporti tra Italia e Usa per un “no” inatteso

Articoli correlati

Leggi anche: L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Rispettiamo i trattati, rapporti solidi»| Craxi, Reagan: cosa accadde nel 1985

Sigonella, il precedente: cosa accadde nel 1985 e la crisi (armata) tra Italia e UsaDici Sigonella e la memoria va subito alla notte del 1985 quando Bettino Craxi disse no a Ronald Reagan che pretendeva la consegna di un commando...

Tutto quello che riguarda su Sigonella 1985 ieri come oggi Ecco cosa...

Temi più discussi: Sigonella, Italia dice no agli Usa: da Crosetto alla crisi del 1985; Sigonella, quando Craxi disse no a Reagan: il precedente del 1985; L'Italia ha negato la base di Sigonella ad aerei americani; Jukebox – La notte delle hit torna a Torino: doppio appuntamento a settembre 2026.

Sigonella, ieri e oggi: il nuovo no dell’Italia agli Usa riaccende il ricordo della crisi del 1985Il rifiuto italiano agli Usa riporta alla crisi di Sigonella del 1985: storia, tensioni diplomatiche e confronto tra Craxi e Reagan. blitzquotidiano.it

Sigonella, il precedente: quando Craxi nel 1985 disse no a ReaganBettino Craxi (Foto LaPresse/archivio storico) Il diniego opposto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ... msn.com

Dagli aeroporti alle torri radar e ai porti: tutte le infrastrutture militari statunitensi in Italia Al centro dell'attenzione il caso Sigonella dove sono stati fermati voli non autorizzati Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Sigonella, la base chiave nel Mediterraneo: cos’è e perché è strategica per Nato e Usa x.com