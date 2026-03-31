Sicilia tra miliardi e veleni | passa il bilancio consolidato ma è scontro su ritardi e partecipate

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato con il voto contrario di PD, Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord e di un deputato il bilancio consolidato della Regione per il 2024. La discussione si è concentrata sui ritardi nella definizione del documento e sulla gestione delle partecipate, che hanno alimentato il dibattito tra le forze politiche presenti in aula.

Con il voto contrario di PD, Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord e del deputato Ismaele La Vardera, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il bilancio consolidato della Regione per il 2024. Un documento che fotografa una realtà complessa: da un lato la crescita della solidità patrimoniale rivendicata dal governo Schifani, dall'altro le dure critiche delle opposizioni per i ritardi tecnici e la gestione delle società partecipate. Il bilancio consolidato aggrega i conti della "capogruppo" Regione con quelli di 93 soggetti (su un totale di 136 che compongono il Gap - Gruppo Amministrazione Pubblica) tra enti strumentali e società controllate. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia tra miliardi e veleni: passa il bilancio consolidato, ma è scontro su ritardi e partecipate Articoli correlati Sicilia, bilancio consolidato, il patrimonio raddoppia tra critiche e raccomandazioni dei revisoriUn bilancio consolidato 2024 che, con un patrimonio netto pari a 6,39 miliardi, fa segnare il raddoppio rispetto ai 3,06 miliardi del 2023 (esercizio... Treviso: cantiere stazione passa controlli antimafia, ma ritardiControlli antimafia a Treviso: il cantiere della stazione passa l’esame Un’ispezione antimafia ha passato al setaccio il cantiere della stazione di... Altri aggiornamenti su Sicilia tra miliardi e veleni passa il... Temi più discussi: Sicilia tra spopolamento, economia debole e conti regionali sospesi: il bilancio Schifani sotto esame; UE riprogramma fondi di coesione: 12 miliardi verso la difesa, Sicilia in prima linea; Ponte sullo Stretto, Salvini dal palco di Messina: In Calabria e Sicilia lavori per 50 miliardi; Revisione fondi di coesione 21-27, l'Italia riprogramma 7 miliardi: in Sicilia 200 milioni per la difesa. Via libera al bilancio consolidati e alle variazioni, sbloccati 1,8 miliardi e le assunzioniLa maggioranza si ricompatta e riesce a trovare equilibrio e a far passare i provvedimenti più importanti sotto l'occhio del governatore andato in aula appositamente ... blogsicilia.it [Sicilia] Regione. Pellegrino Il PD vuole nascondere di aver lasciato 7 miliardi di deficitIl Partito Democratico vorrebbe distogliere l’attenzione dai risultati concreti della Sicilia che finalmente riparte. E lo fa parlando ... lavalledeitempli.net Grazie a una matita e 15 milioni di NO che hanno travolto la destra di governo Meloni si accorge che davanti a certe richieste si deve dire NO. Come M5S Sicilia noi lo diciamo da sempre: la Sicilia è terra di pace. Avvisate Schifani che anche questa volta non h - facebook.com facebook #tagadala7 Fabrizio Roncone sospetta una "abitudine americana alla base in Sicilia". Ma stavolta c'è il dietrofront del governo italiano x.com