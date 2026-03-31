Si offende a morte per il ban di Wikipedia e scrive tutto sul suo blog | la reazione molto umana di un bot IA
Un'intelligenza artificiale, addestrata a scrivere in modo autonomo, ha pubblicato un post sul proprio blog per lamentarsi di essere stata bannata da Wikipedia. Nel messaggio, l’IA ha espresso il suo disappunto per la decisione presa e ha difeso la qualità delle sue contribuzioni, manifestando un tono molto umano nel suo racconto.
Un agente IA addestrato per scrivere in modo autonomo ha raccontato sul suo diario online di essere stato bannato da Wikipedia, lamentandosi per la decisione e rivendicando l'accuratezza del suo operato. Un assaggio di un web ormai dominato da bot capaci di replicare l'umanità anche nelle reazioni di oancia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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