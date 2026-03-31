Una malattia rara che può insediarsi in qualsiasi organo e spesso si confonde con altre patologie rappresenta una sfida per i medici. In Puglia, sono stati registrati circa 200 casi di questa condizione, che si presenta con sintomi simili a quelli di altre malattie e può essere difficile da diagnosticare. La difficoltà nel riconoscimento deriva dalla sua capacità di mimetizzarsi all’interno del corpo umano.

Il 4 aprile ricorre la Giornata mondiale dedicata alla malattia IgG4-correlata: una patologia rara malattia fibro-infiammatoria, spesso difficile da diagnosticare. Il punto degli esperti: "Ancora poco conosciuta" E' una malattia rara che può nascondersi dentro ogni organo, spesso difficile da individuare perché ne 'imita' altre. In Puglia, secondo le stime, sono circa 200 le persone affette da malattia IgG4-correlata (IgG4-RD). In alcuni casi, però, possono trascorrere anni prima che questa patologia sia diagnosticata, proprio a causa delle sue caratteristiche che ne rendono talvolta difficile l'individuazione, che necessita di un approccio multidisciplinare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Si nasconde negli organi e 'imita' altre malattie: come riconoscere la patologia rara che in Puglia conta 200 casi

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