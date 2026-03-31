Si è vero | Iginio Massari ha lanciato la sua linea di profumi

È stata annunciata la nascita della nuova linea di profumi chiamata Dolci Rituali Beauty Collection, creata dal noto pasticciere italiano. La collezione è stata sviluppata in collaborazione con International Beauty. La linea comprende diverse fragranze e rappresenta l’ingresso del pasticciere nel settore della profumeria. L’annuncio è stato diffuso attraverso comunicati ufficiali e promozionali online.

Si chiama Dolci Rituali Beauty Collection, ed è la nuova linea di profumi di Iginio Massari. Uno dei pasticceri italiani più amati ha, infatti, sviluppato una linea di fragranze insieme a International Beauty. Presentata al Cosmoprof di Bologna, questa linea vuole riportare l’universo olfattivo della pasticceria in una collezione di fragranze e rituali corpo. Uno degli elementi chiave della collezione è proprio il profumo, in questo caso memoria invisibile capace di evocare emozioni e ricordi, proprio come accade con i grandi dolci. Si chiama “Dolci Rituali” ed è la linea di profumi di Iginio Massari (si, proprio lui). Così, il profumo è un nuovo punto di partenza per un rituale cosmetico completo: si sviluppa, infatti, attraverso diverse tipologie di prodotto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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