Shimano alza il livello delle trasmissioni entry level con il Tiagra a 11 velocità

Shimano introduce il nuovo sistema di trasmissione Tiagra a 11 velocità, pensato per biciclette da strada in quella fascia di prezzo tra 1.200 e 1.800 euro. La novità mira a migliorare le prestazioni e la precisione di cambiata rispetto ai modelli precedenti. La linea Tiagra si rivolge a ciclisti amatoriali e appassionati che desiderano un prodotto affidabile senza investire nelle fasce superiori.

Shimano alza il livello della sua trasmissione entry level nel segmento road presentando il Tiagra R4000. Un gruppo a 11 velocità con doppia corona e funzionamento meccanico, che andrà gradualmente a sostituire la precedente serie a 10 velocità. A livello di “gerarchia” nel colosso giapponese, lo Shimano Tiagra R4000 si piazzerà immediatamente dopo il 105 a 12 velocità e davanti all’eclettico e versatile Cues, quest’ultimo introdotto nel 2023. Davanti ovviamente rimane l'alta gamma, a partire dai tre elettromeccanici Dura Ace, Ultegra e 105, tutti Di2. E per il primo in particolare, c'è grande attesa per la nuova versione a 13 velocità annunciata da tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Shimano alza il livello delle trasmissioni entry level con il Tiagra a 11 velocità Articoli correlati MacBook Neo: Apple scuote il mercato dei portatili entry-levelIl MacBook Neo, il nuovo portatile entry-level di Apple, sta già attirando l’attenzione del settore prima ancora del suo debutto ufficiale. Mogliano Veneto: Scocco vince il Tpra Entry Level, nuova promessa del tennis italiano si afferma.Il giovane tennista veneziano Tommaso Scocco, portacolori del Ca’ del Moro, ha conquistato il Tpra Entry Level di Mogliano Veneto, superando in...