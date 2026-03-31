Sfuma il tentativo di agguato degli ultras Sette denunce e divieto di trasferta

Nella serata del 31 marzo 2026, al casello di Civitanova Marche, un tentativo di aggressione da parte di alcuni ultras è stato evitato. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato sette persone coinvolte e hanno applicato il divieto di trasferta ai tifosi della squadra locale. Non si sono registrati feriti o altre conseguenze immediate.

Civitanova Marche (Macerata), 31 marzo 2026 – Agguato ultras sventato al casello: sette denunciati e divieto di trasferta per i tifosi della Civitanovese. Nel pomeriggio di domenica, il personale della Polizia di Stato impegnato nelle attività di controllo del territorio ha intercettato un gruppo di circa 25 persone incappucciate che, nei pressi del casello autostradale di Civitanova, brandivano dei bastoni. Sul posto sono arrivate immediatamente le volanti del commissariato locale, gli agenti della Digos della Questura di Macerata, oltre all’ausilio delle pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri e della Polizia locale. All’arrivo delle forze dell’ordine, i componenti del gruppo si sono dati alla fuga, ma due veicoli con a bordo i tifosi sono stati comunque fermati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfuma il tentativo di agguato degli ultras. Sette denunce e divieto di trasferta Articoli correlati Trento-Lecco, multa a 14 ultras per la coreografia contro il divieto di trasfertaLa questura ha sanzionato i tifosi del Trento per aver indossato le magliette che hanno composto la scritta "Trasferte libere" Arrivano le sanzioni... Leggi anche: Agguato agli udinesi: il questore di Lecce mette fuori gioco sei ultras del Taranto LE PAROLE DI INZAGHI agli ultras #shorts #ultras Una raccolta di contenuti su Sfuma il tentativo di agguato degli... Discussioni sull' argomento Sci di velocità, Valentina Greggio si conferma la più forte: suo il 6° titolo iridato; Torres-Livorno 3-1, sfuma il sogno play off per gli amaranto; SERIE A LBA – Dinamo, sfuma l’occasione nello scontro diretto: Treviso vince 103-108; Rugby Challenge Cup. Benetton cade a Gloucester 40-23, la finale sfuma per il secondo anno consecutivo. Sfuma il tentativo di agguato degli ultras. Sette denunce e divieto di trasfertaCivitanova Marche (Macerata), 31 marzo 2026 – Agguato ultras sventato al casello: sette denunciati e divieto di trasferta per i tifosi della Civitanovese. Nel pomeriggio di domenica, il personale dell ... ilrestodelcarlino.it In un PalaPanini tutto esaurito, Modena Volley perde gara 5 contro Piacenza. Sfuma dunque il sogno semifinale per la squadra di Alberto Giuliani, che sfiderà Cuneo nei quarti di finale con la prima sfida in programma il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, alle - facebook.com facebook Finale amara per Errani e Paolini: sfuma il primo titolo del 2026 #Tennis #WTA #ErraniPaolini #SaraErrani #JasminePaolini #ItalTennis #TennisItaliano #TennisNews #Sport #TennisLife x.com