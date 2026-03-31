Sfruttava i tempi delle liste d'attesa per rubare i pazienti all'ospedale | arrestato medico a Lecce

Un medico e un'infermiera sono stati arrestati a Lecce dai Carabinieri dei Nas con l'accusa di peculato, truffa e falso. Secondo le indagini, avrebbero approfittato dei tempi di attesa per svolgere visite private all’interno dei locali dell’ospedale, evitando i canali ufficiali dell’Asl. Le autorità hanno sequestrato documenti e attrezzature legate alle attività illecite.

I Nas di Lecce arrestano un medico e un’infermiera per peculato, truffa e falso. Secondo i Carabinieri avrebbero svolto visite private negli spazi dell'Asl eludendo i canali ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Liste d’attesa sanitarie e gara per l’acqua pubblica: le delibere in giunta regionale oggiLa giunta approva un pacchetto di delibere sulla sanità e l'atto che revoca la gara sull'acqua pubblica dopo lo stop del Tar. Leggi anche: Il medico che eludeva le liste di attesa e incassava 50mila euro per visitare i pazienti Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento United Airlines sfrutta la crisi del petrolio per staccare le rivali: più poltrone premium, bar a bordo e sedili Economy che diventano letti; Le ambizioni nel campo dell'AI sono a rischio: solo il 14% delle aziende sfrutta appieno il potenziale del cloud; NTT Data: in ambito AI, solo il 14% delle aziende sfrutta tutto il potenziale del cloud; Il Telimar non sfrutta il vantaggio di tre reti, la Canottieri Napoli rimonta e passa. Restyling completo per @annanich87 In seguito alla riapertura di diversi forellini che non sfruttava da tanto tempo. Abbiamo dunque scelto accuratamente ogni singolo gioiello per un look coeso, brillante ma discreto Non é stato eseguito nessun nuovo pie - facebook.com facebook Caporalato a Prato, arrestata una famiglia cinese. «Sfruttava i lavoratori per i grandi marchi» x.com