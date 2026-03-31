Sfida decisiva ad Amici per Valentina Pesaresi

Durante la puntata di Amici 25, Valentina Pesaresi, cantante di 21 anni proveniente da Santarcangelo, è rimasta in gara nonostante un finale di puntata caratterizzato da tensione. La decisione definitiva sul suo destino nel talent show è stata rinviata, ma il suo percorso continua nel programma. La puntata ha regalato momenti di forte suspense, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Il verdetto è rimandato, ma il percorso continua. Valentina Pesaresi, 21 anni, cantante di Santarcangelo, resta in gara ad Amici 25 dopo un finale di puntata tanto raro quanto carico di tensione. Nella seconda serata del serale, in onda sabato scorso su Canale 5, il ballottaggio con Caterina Lumina si è chiuso in perfetta parità: due voti a testa e nessuna eliminazione. La sfida decisiva è rinviata a sabato prossimo. Valentina è una delle giovani voci emergenti di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Entrata nella scuola a settembre dopo aver convinto i professori con una cover al pianoforte, fa oggi parte della squadra guidata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfida decisiva ad Amici per Valentina Pesaresi Articoli correlati Chi è Valentina Pesaresi, la cantante di Amici 2025Valentina Pesaresi è una delle cantanti dell'edizione 25 di Amici di Maria De Filippi. Amici 25: la decisione di Valentina Pesaresi sull’abbandonoValentina Pesaresi ha vissuto giorni intensi dentro e fuori la scuola di Amici 25. Amici 25 - Valentina - Meglio