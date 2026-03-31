Settimana Santa celebrato il Precetto pasquale interforze armate | Grazie a chi opera per la Pace e sicurezza

Durante la Settimana Santa è stato celebrato il Precetto pasquale interforze armate, un momento in cui si ricorda l’impegno nel garantire pace e sicurezza. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di tutte le forze, sottolineando il valore del servizio e della responsabilità nelle attività quotidiane. Nessun dettaglio sui partecipanti è stato diffuso, ma l’evento si è concentrato sull’importanza della collaborazione tra le diverse componenti delle forze armate.

“Il Precetto pasquale interforze celebrato oggi richiama il senso più profondo del servizio e della responsabilità. È per noi come amministrazione regionale l’occasione per ringraziare ed esprimere la vicinanza ai corpi dello Stato, forze dell’ordine e di polizia, al servizio ogni giorno per la nostra tutela e sicurezza. In una Pasqua segnata purtroppo da conflitti e incertezze, il nostro pensiero va a tutte le donne e gli uomini delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnati nelle missioni internazionali, spesso lontani dalle loro famiglie, a presidio dei valori di pace, sicurezza e cooperazione tra i popoli”. Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, al termine della celebrazione presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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