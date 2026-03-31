Al Teatro Sociale di Como si è conclusa ieri la seconda settimana dedicata alla legalità, evento promosso dall’amministrazione comunale. Durante la manifestazione, sono stati presenti vari ministri e rappresentanti del governo, che hanno partecipato a incontri e dibattiti pubblici sul tema della lotta contro la criminalità e della tutela dei diritti civili. La rassegna ha coinvolto diverse associazioni e istituzioni locali.

Al Teatro Sociale di Como, si è conclusa ieri la seconda settimana della legalità, organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia, con l’intervento, tra gli altri, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha esordito soffermandosi sulle misure di prevenzione patrimoniale: "Da ottobre 2022 – ha detto – sono stati sequestrati beni per un valore di 7 miliardi e 200 milioni. La fida è tradurre questi immensi patrimoni in un valore rimesso in circolo a disposizione della collettività. Per questo è stata rafforzata l’attività dell’ Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e confiscati, di cui è stato raddoppiato l’organico. È stato registrato un 300 per cento in più di beni restituiti alla collettività all’anno, da circa 2000 beni a oltre 8000. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Settimana della legalità. Al Sociale arrivano i ministri

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