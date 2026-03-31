Le forze dell’ordine hanno smantellato una setta guidata da uno sciamano, coinvolta in pratiche abusive e coercitive. Gli adepti, in alcuni casi costretti a pagare e a isolarsi, sono stati sottoposti a rituali di purificazione attraverso rapporti sessuali. Sono state identificate diverse persone coinvolte, mentre le indagini continuano per accertare l’ampiezza delle responsabilità.

Apecchio (Pesaro Urbino), 31 marzo 2026 – Costretti a lasciare tutto, a pagare, a obbedire. E in un caso anche a subire rapporti sessuali “per purificarsi”. Dietro la facciata di un percorso spirituale, la polizia ha scoperto una presunta setta che per anni ha avuto radici anche nell’entroterra pesarese. L’indagine, coordinata dalla Procura di Perugia e condotta da squadra mobile e Sco, ha portato al fermo di quattro persone, tre già in carcere, una da estradare mentre altre due risultano indagate a piede libero. Le accuse vanno dalla truffa alla violenza sessuale. Le accuse sono pesanti: associazione per delinquere, truffa, estorsione e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sesso per purificarsi": sgominata la setta dello sciamano. Adepti isolati e costretti a pagare

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