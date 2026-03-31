Servizi igienici comunali di piazzetta Pescheria | attiva la videosorveglianza

Dal 31 marzo sono operativi i nuovi sistemi di videosorveglianza nei servizi igienici di piazzetta Pescheria. Gli impianti sono stati installati per tutelare le strutture e assicurare un utilizzo appropriato dei servizi pubblici. La videosorveglianza è stata attivata nella mattinata di giovedì ed è destinata a monitorare l’area.

Le telecamere sono orientate verso i corridoi d’accesso e le immagini registrate potranno essere consultate esclusivamente dal personale autorizzato del Corpo di Polizia Locale Sono attivi dalla mattina del 31 marzo i nuovi sistemi di videosorveglianza nei bagni di piazzetta Pescheria, installati a tutela degli investimenti fatti a beneficio della collettività e per garantire un utilizzo corretto dei servizi igienici. Le telecamere sono orientate verso i corridoi d’accesso e le immagini registrate potranno essere consultate esclusivamente dal personale autorizzato del Corpo di Polizia Locale. I servizi igienici comunali sono stati riaperti al pubblico nel giugno 2024, completamente rinnovati nell’ambito del percorso per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con rampa di accesso e un bagno autonomo per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Perugia, al via la riqualificazione dell’area verde di Resina: nuovo bar e servizi igieniciIl Comune ha approvato il progetto presentato dall’associazione che gestisce attualmente l’area. Leggi anche: Scampia: quindicenne accoltellato nei servizi igienici di una scuola Tutto quello che riguarda su Servizi igienici Temi più discussi: Servizi igienici accoglienti a Neuchâtel; Epatite A: ordinanza del Sindaco; Servizi igiene urbana durante le festività primaverili 2026; Perugia, al via la riqualificazione dell’area verde di Resina: nuovo bar e servizi igienici. Servizi igienici comunali di piazzetta Pescheria: attiva la videosorveglianzaLe telecamere sono orientate verso i corridoi d’accesso e le immagini registrate potranno essere consultate esclusivamente dal personale autorizzato del Corpo di Polizia Locale ... ilpiacenza.it Studentessa in carrozzina costretta a cambiare scuola, il caso approda in Consiglio ComunaleDopo la diffusone della notizia della studentessa diciassettenne in sedia a rotelle costretta a non utilizzare i servizi igienici a scuola per ore a causa della loro inagibilità, vivendo una situazion ... lavocedigenova.it Pomeriggio di violenza nel post-partita di ieri, a Squinzano: i tifosi ospiti avrebbero devastato i servizi igienici, usando i frammenti come armi contro i locali. Tra i feriti un ragazzo del settore giovanile. Il sindaco Pede e la società condannano l'accaduto: "Fatti in - facebook.com facebook RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI BARI CENTRALE Continua a leggere ferrotramviaria.it/web/guest/-/ri… x.com