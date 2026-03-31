Serie B maschile La Npsg finisce ko | Gli errori hanno fatto la differenza

Nella partita di Serie B maschile, la squadra Npsg Elettrosist. ha subito una sconfitta per 3-0 contro Novi Ligure, con parziali di 21-25, 24-26 e 21-25. La formazione di casa ha schierato Melato, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Sozzi, Moretti e il libero Borrello. Gli errori commessi dai padroni di casa hanno influenzato l’esito della gara.

Npsg Elettrosist. 0 Novi Ligure 3 (Parziali 21-25 24-26 21-25) Npsg Sp: Melato, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Sozzi, Moretti, libero Borrello. All. Parisi Novi Ligure: Formaggio, Giovannelli, Repetto, Romagnano, Buffa, Volpara, libero Martina. All. Repetto LA SPEZIA – È caduta sotto i colpi della Pallavolo Novi una Npsg Elettrosistemi che ha provato a tenere testa ai piemontesi, ma che alla fine ha incassato un secco 0-3 nel 21° turno del campionato di serie B maschile. Dopo un primo set, concluso sul 21-25, i biancazzurri hanno tentato di chiudere a proprio favore il secondo parziale, subendo, però, un tiratissimo 24-26 per poi soccombere nella terza frazione di gioco nuovamente 21-25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B maschile La Npsg finisce ko: "Gli errori hanno fatto la differenza" Articoli correlati D maschile. La Npsg è alla terza vittoria consecutiva. Steel ko a ReccoTerzo successo consecutivo per la Npsg Elettrosistemi che in trasferta ha battuto 1-3 il fanalino di coda Movimento Ragazzi S. Volley maschile serie B. Pesante sconfitta casalinga per la NpsgNpsg Elettrosistemi Sp 0 Caronno Ets Rossella 3 (24-26 / 12-25 / 18-25) Npsg Elettrosistemi Sp: Adesso, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Currarino,... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Volley, serie B maschile: tre sconfitte su tre per le bresciane; Il programma della serie B maschile; Serie B maschile, Tuscania ospita Camaiore in una sfida cruciale; La classifica di Serie B dopo le partite della domenica. La Canottieri Ongina è brillante anche in casa: 3-1 contro ScanzorosciateProsegue l'ottimo momento della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni che dà continuità all'impresa di Spezzano (1-3 ... piacenzasera.it SERIE D | Virtus Francavilla, zona playoff agganciata. Fernandez: "Ad Afragola scontro diretto per restare quinti" #francavilla #sport Su Youtube: https://youtu.be/m5CWvl72ngg - facebook.com facebook Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv x.com