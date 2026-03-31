Le autorità hanno sequestrato beni per un valore di 4 milioni di euro a un gruppo di imprenditori tra Palermo e Trapani. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine per bancarotta fraudolenta. Durante le verifiche, sono stati sequestrati vari beni riconducibili agli imprenditori coinvolti. L'indagine è ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli.

L’operazione riguarda diverse attività operative in vari comuni delle province di Palermo e Trapani ed è collegata a un’indagine per bancarotta fraudolenta che vede quattro persone indagate. Gli indagati avrebbero messo in atto condotte distrattive volte a trasferire beni e attività dell’impresa, come mezzi e appalti, a favore di altre società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale. Inoltre, sempre secondo l’accusa, ingenti somme di denaro sarebbero state trasferite ai vari soci, tutti appartenenti alla stessa famiglia proprietaria delle società coinvolte. L’analisi dei conti correnti societari condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare un significativo flusso di denaro in uscita stimato in circa 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sequestro da 4 milioni di euro a imprenditori tra Palermo e Trapani

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