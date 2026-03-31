Senato Gasparri eletto presidente Commissione Esteri | Grande onore Forza Italia? Non ne parliamo

Il Senato ha confermato con il voto l’elezione di Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione Affari esteri e Difesa. Gasparri ha commentato l’elezione definendola un grande onore. Durante il dibattito, ha evitato di rispondere a domande su eventuali rapporti con il partito di appartenenza.

Ufficializzata con il voto l’elezione di Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato. “Un grande onore. Essere stato eletto con un consenso pressoché unanime che va anche al di là della maggioranza è anche un riconoscimento del lavoro fatto e di quello che faremo al servizio del Paese e del Parlamento” sono le parole del senatore forzista a commento fuori da Palazzo Madama. E sui movimenti interni al suo partito che lo hanno portato a perdere la carica di capogruppo risponde: “ Forza Italia? Adesso non ne parliamo”. Questo articolo Senato, Gasparri eletto presidente Commissione Esteri: "Grande onore.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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