Un ragazzo di sedici anni è stato investito mentre era in sella al suo scooter e ora si trova in condizioni critiche. La famiglia chiede che chi abbia assistito all’incidente si faccia avanti per chiarire come siano andate le cose e perché si sia verificato l’incidente. La polizia ha già avviato le indagini e sta raccogliendo testimonianze sul luogo dell’incidente.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il conducente della Volkswagen Lupo che era presente si faccia vivo e ci consenta di capire come e perché è morto Luigi”. A lanciare l’appello sono i genitori di Luigi Daniele Petrella, il 16enne travolto mentre era in sella al suo scooter la sera del 27 giugno 2025 a Mondragone, in provincia di Caserta. La dinamica di quanto accaduto accaduto non è ricostruita in maniera inequivocabile. Ma dalle immagini di un sistema di videosorveglianza acquisite si nota il passaggio sul luogo dell’ incidente di una vettura e il conducente potrebbe avere assistito alla collisione fatale. Sul banco degli imputati, dinnanzi alla... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sedicenne travolto sullo scooter, la famiglia: “Si faccia vivo chi ha visto cos’è successo”

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