Dopo diversi mesi dalla tragica morte di un sedicenne investito, i genitori dell’adolescente hanno rivolto un appello pubblico. Chiedono a chi abbia assistito all’incidente di farsi vivo, per fornire informazioni utili alle indagini. La vicenda rimane irrisolta e ancora non sono stati identificati responsabili o testimoni che possano chiarire le circostanze dell’incidente.

Il giovane morì dopo l’impatto in scooter: a processo un 47enne per omicidio volontario. Si cerca il conducente di una Volkswagen Lupo Un appello accorato, lanciato a distanza di mesi da una tragedia che resta ancora avvolta da zone d’ombra. I genitori di Luigi Daniele Petrella chiedono che si faccia avanti chiunque abbia assistito all’incidente costato la vita al loro figlio, travolto mentre era in sella al suo scooter la sera del 27 giugno 2025 a Mondragone. “Il conducente della Volkswagen Lupo che era presente si faccia vivo e ci consenta di capire come e perché è morto Luigi”, è l’appello rivolto dalla famiglia, determinata a fare piena luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Sedicenne travolto e ucciso, l'appello dei genitori: "Si faccia vivo chi ha visto"

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