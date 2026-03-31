Se per battere uno come Orbán ci vuole uno come Orbán

Il prossimo 12 aprile l’Ungheria tornerà alle urne, con le elezioni previste fra meno di un mese. Negli ultimi sedici anni, i risultati elettorali hanno sempre favorito il partito di governo, con il leader attuale che ha mantenuto il potere attraverso successive vittorie. La campagna elettorale si concentra sulla figura del premier, che ha consolidato la maggioranza in Parlamento nel corso degli anni.

Fra meno di un mese, il 12 aprile, l’Ungheria vota. Negli ultimi sedici anni, il risultato era scritto prima ancora che aprissero i seggi: Viktor Orbán avrebbe vinto, il suo partito, Fidesz, avrebbe governato, l’opposizione avrebbe perso e da sinistra avrebbero scritto articoli sul sistema elettorale truccato. C’è una battuta che circola a Budapest: “Non è vero che siamo una dittatura. Ci stiamo solo allenando”. Forse resterà una battuta perché stavolta i pronostici su chi vincerà aprono una prospettiva molto diversa rispetto al passato. E diversa dalla realtà di una dittatura. Per la prima volta dalla sua ascesa al potere nel 2010, Orbán infatti si trova nella posizione che ha sempre riservato agli avversari: quella di chi deve rincorrere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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