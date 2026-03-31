Se l’AI è una bolla è la guerra che potrebbe farla scoppiare

La chiusura dello stretto di Hormuz ha causato una crisi nelle risorse di approvvigionamento, mettendo in luce la vulnerabilità delle supply chain globali. Questa situazione ha anche alimentato preoccupazioni sulla stabilità geopolitica e le ripercussioni economiche che potrebbero derivarne, influenzando diversi settori e mercati internazionali. La tensione tra le nazioni coinvolte aumenta in un contesto già segnato da rischi di escalation militare.

La crisi di risorse dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz ha reso più evidente la fragilità di un settore centrale nell'economia globale L’intelligenza artificiale è uno dei pochi ambiti della tecnologia in cui la retorica commerciale è incentrata sulle prestazioni, e poco o niente sui costi e sui consumi. Forse perché sono il suo punto più debole: tutto il settore si basa su una filiera produttiva lunghissima, sul presupposto di una disponibilità di risorse eccezionalmente ampia, e su investimenti enormi e difficili da ripagare. Per questo se ne parla da tempo come di una possibile bolla finanziaria. Se davvero lo è, secondo alcuni analisti, allora quella bolla potrebbe presto scoppiare a causa della crisi energetica mondiale dovuta alla guerra in Medio Oriente, con conseguenze per tutta l’economia globale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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