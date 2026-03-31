La ricina, una tossina naturale, è diventata nota grazie anche alla sua presenza in serie televisive come Breaking Bad. La sua rappresentazione nelle fiction ha contribuito a farla diventare un simbolo riconoscibile di delitti e minacce biologiche. Questo elemento narrativo ha portato la ricina a essere spesso associata a scenari di bio-terrorismo e crimini perfetti, anche al di fuori dell’ambito televisivo.

L’ uso della ricina come espediente narrativo nel cinema e nella televisione ha trasformato questa tossina naturale in uno dei simboli più riconoscibili del delitto perfetto e del bio-terrorismo. La sua popolarità mediatica, culminata con la serie cult Breaking Bad, deriva dalla combinazione tra la sua reale letalità biologica e la difficoltà clinica di diagnosticarne l’avvelenamento in tempi brevi. Da arma per omicidi mirati in contesti di spionaggio a strumento di ricatto geopolitico, la ricina rappresenta oggi il confine sottile tra la precisione scientifica e la suspense del genere thriller. Il legame più profondo tra questo veleno e la cultura di massa è indubbiamente rappresentato dalla metamorfosi di Walter White. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Se la parola “ricina” ti suona familiare non è un caso: l’hai già vista in Breaking Bad (e non solo)

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