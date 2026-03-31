Un'analisi politica suggerisce che, nel caso in cui la leader attuale decidesse di abbandonare il suo incarico, il successore potrebbe essere l'ex primo ministro. La strategia di un voto rapido e mirato sembra aver favorito questa possibilità, lasciando intendere che un cambiamento di leadership potrebbe essere imminente. La scena politica si muove secondo queste dinamiche, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

La trappola per indurre la Meloni a dimissioni anticipate, limitando i danni con un voto ravvicinato, ha già un beneficiario: il camaleonte Giuseppi. Che si prepara all’incasso dopo la vittoria dell’Anm, puntando anche sull’incoronazione del «Corriere». Quando nell’estate di otto anni fa, dopo un colloquio in una stanza d’albergo a Milano, Matteo Salvini e Luigi Di Maio lo scelsero per guidare il governo gialloblù, certo non immaginavano di infilare la testa nelle fauci di uno spietato animale politico. All’epoca Giuseppe Conte era uno sconosciuto docente universitario di diritto privato e sia il leader della Lega che quello dei 5 stelle pensavano di avere a che fare con un professorino di belle speranze ma di nessuna esperienza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se la Meloni lascia, ci tocca Conte

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