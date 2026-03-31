Sdegno internazionale per la legge israeliana sulla pena di morte per i palestinesi L’Onu | Applicarla sarebbe crimine di guerra

La comunità internazionale ha espresso forte sdegno dopo che il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo. L’ONU ha commentato che l’applicazione di questa legge costituirebbe un crimine di guerra. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti e ha acceso discussioni sulle implicazioni legali e umanitarie di questa misura.

Ferma condanna da parte della comunità internazionale dell’approvazione da parte del Parlamento israeliano, la Knesset, di una nuova legge per la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo. La legge, che fa riferimento ai cittadini della Cisgiordania e a favore della quale ha votato anche il premier Benjamin Netanyahu, esclude esplicitamente i cittadini o i residenti israeliani, i quali vengono processati dai tribunali civili, mentre i soli palestinesi vengono processati dai tribunali militari. La condanna dell’Italia: «Israele la ritiri». La legge è stata immediatamente e fortemente biasimata anche dal governo italiano. Per... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sdegno internazionale per la legge israeliana sulla pena di morte per i palestinesi. L’Onu: «Applicarla sarebbe crimine di guerra» Articoli correlati Una legge israeliana introduce la pena di morte per i palestinesiÈ stata approvata dalla Knesset e riguarda quelli condannati per terrorismo, ma non verrà applicata ai cittadini israeliani Il parlamento israeliano... “Sospendere l’accordo UE-Israele”: la legge sulla pena di morte per i palestinesi diventa un banco di prova per BruxellesL’approvazione da parte della Knesset di una legge che introduce la pena di morte esclusivamente per i palestinesi rappresenta una chiara violazione... Tutto quello che riguarda su Sdegno internazionale Discussioni sull' argomento Gerusalemme, impedita la Messa delle Palme al Santo Sepolcro. Lo sdegno della CEI; Tajani, inaccettabile il divieto a Piazzaballa, Italia esprime sdegno; Palestina e altri teatri di guerra; Il Cardinale Pizzaballa, la Chiesa Cattolica e il governo israeliano. Caso Pizzaballa, Tajani ci ripensa: lo sdegno scompare sui socialROMA – Sdegno contro Israele. Anzi, no. Meglio protesta. Una parola fa la differenza? C’è un piccolo giallo intorno alla nota diffusa dalla Farnesina dopo il divieto della polizia israeliana al Ca ... dire.it Finalmente al Governo qualcuno si scuote! Da cosa viene lo sdegno Dal divieto imposto dalla polizia israeliana alla celebrazione della Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. Tajani arriva ad usare una parola forte quale “sdegno”, che veloc - facebook.com facebook #NEWS - #CEI Card. #Zuppi al card. #Pizzaballa: Sdegno per misura irragionevole. Solidarietà alle comunità cristiane Rammarico per quanto avvenuto e piena solidarietà alle comunità cristiane della #TerraSanta. Sono i sentimenti che il Cardinale Matteo # x.com