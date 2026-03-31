Scoperta shock | mensa di ospedale infestata dagli insetti scattano i sigilli

I carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo in una mensa ospedaliera di Brescia, riscontrando condizioni igienico-sanitarie giudicate critiche e la presenza di insetti nei locali dedicati alla preparazione dei pasti. In seguito all'ispezione, sono stati disposti i sigilli all’attività, che è stata sospesa temporaneamente. Nessuna informazione è stata resa nota sulle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze legali.

Blitz dei carabinieri del Nas nelle mense ospedaliere: scatta la sospensione di un'attività a Brescia, dopo il riscontro di condizioni igienico-sanitarie critiche e presenza di insetti nei locali destinati alla preparazione dei pasti. Un provvedimento immediato, adottato a tutela dei pazienti, che riaccende i riflettori sulla sicurezza nella ristorazione sanitaria. Il bilancio è pesante: su 558 strutture ispezionate – di cui 525 nel settore della ristorazione collettiva e 31 direttamente collegate all’ambito sanitario – ben 238 sono risultate non conformi, pari al 42,7% del totale. In pratica, quasi una su due presenta irregolarità. Tra... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Scoperta shock: mensa di ospedale infestata dagli insetti, scattano i sigilli Articoli correlati Leggi anche: Insetti, cibi scaduti e vassoi contaminati: mensa da incubo in un ospedale napoletano Pasta infestata da insetti: sequestri e multe per quasi 10mila euroI Carabinieri del Nas di Parma scoprono confezioni contaminate da punteruoli della pasta.