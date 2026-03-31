Il club ha annunciato provvedimenti disciplinari nei confronti di un giocatore coinvolto in un episodio recente. Il calciatore belga non si è presentato all’appuntamento di allenamento a Castel Volturno e viene accusato di aver avuto uno scontro con lo staff atletico. L’assenza ha portato a una presa di posizione ufficiale da parte della società, che sta valutando le conseguenze.

Il bomber belga rischia di finire fuori rosa. Accusa allo staff atletico di Conte Lukaku non si è ancora presentato a Castel Volturno. Proprio oggi scade l’ ultimatum del Napoli: il bomber belga potrebbe essere messo fuori rosa qualora non dovesse presentarsi neanche nella giornata di oggi, alla ripresa degli allenamenti. Lukaku-Napoli, è scontro totale: ecco cosa sta succedendo – Calciomercato.it Il Napoli ha appena diramato un comunicato ufficiale in cui preannuncia, sostanzialmente, l’esclusione dalla prima squadra del classe ’93 di Anversa: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Scontro totale con Lukaku, UFFICIALE Napoli: “Provvedimenti disciplinari”

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