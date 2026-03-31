Scomparso il dottor Saverio Montella ortopedico molto noto tra Carpi e Mirandola

È venuto a mancare il dottor Saverio Montella, noto tra Carpi e Mirandola, che aveva lavorato come dirigente medico nell’Area di Ortopedia e Traumatologia. L’Azienda USL di Modena ha comunicato il cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo come figura di riferimento per il suo impegno e la sua dedizione nel settore sanitario.

l cordoglio dell'Ausl. Figura di riferimento dell’Ortopedia e Traumatologia, aveva prestato servizio sia al Ramazzini di Carpi che al Santa Maria Bianca di Mirandola Il dottor Montella ha prestato servizio sin dagli anni '70 presso l'AUSL di Modena, ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità: da dirigente medico a responsabile di Struttura Complessa, è poi approdato alla direzione della Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia di Mirandola e, successivamente, a quella di Carpi, fino al suo pensionamento avvenuto nel 2006. Il suo contributo è stato determinante nello sviluppo dei servizi ortopedici provinciali, con un impegno che ha sempre coniugato competenza clinica, attenzione al paziente e capacità organizzativa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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