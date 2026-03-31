Schifani convoca i dirigenti e chiede più controlli contro illeciti e corruzione

Il presidente del consiglio ha convocato i dirigenti delle varie strutture amministrative per discutere di misure volte a intensificare i controlli sui dipendenti pubblici. In particolare, sono state richieste azioni più incisive per individuare comportamenti illeciti e rafforzare le procedure di prevenzione contro la corruzione all’interno delle amministrazioni pubbliche. La riunione si è svolta nel tentativo di migliorare la vigilanza e garantire la legalità.

Riunione straordinaria del il Comitato di coordinamento dei dipartimenti. Il presidente della Regione: "Contro la cattiva amministrazione dobbiamo fare squadra e lavorare nella massima collaborazione reciproca" Maggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione. Sono questi gli obiettivi fissati dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che stamattina ha convocato e presieduto in via straordinaria a Palazzo d'Orléans il Comitato di coordinamento dei dipartimenti (Codipa), formato da tutti i dirigenti generali dell'amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Pubblica amministrazione, Schifani convoca i dirigenti generali: "Più controlli per prevenire illeciti e corruzione"“È necessario - afferma il presidente Schifani - rafforzare in modo deciso i controlli interni e diffondere una cultura della legalità sempre più... Prevenzione di illeciti e corruzione, Schifani convoca i dirigenti generali dell'amministrazione regionaleMaggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all'interno... Altri aggiornamenti su Schifani convoca Schifani convoca i dirigenti generali: Più controlli per prevenire illecitiÈ necessario – afferma il presidente Schifani – rafforzare in modo deciso i controlli interni e diffondere una cultura della legalità sempre più radicata nella nostra amministrazione. Non possiamo to ... livesicilia.it Schifani convoca i dirigenti generali: Più controlli per prevenire illeciti e corruzioneAlla riunione di oggi hanno partecipato il segretario generale della Presidenza della Regione Ignazio Tozzo, il capo di gabinetto Salvatore Sammartano, la dirigente dell’ufficio del responsabile per ... italpress.com