Schifani convoca i dirigenti e chiede più controlli contro illeciti e corruzione

Da palermotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del consiglio ha convocato i dirigenti delle varie strutture amministrative per discutere di misure volte a intensificare i controlli sui dipendenti pubblici. In particolare, sono state richieste azioni più incisive per individuare comportamenti illeciti e rafforzare le procedure di prevenzione contro la corruzione all’interno delle amministrazioni pubbliche. La riunione si è svolta nel tentativo di migliorare la vigilanza e garantire la legalità.

Riunione straordinaria del il Comitato di coordinamento dei dipartimenti. Il presidente della Regione: "Contro la cattiva amministrazione dobbiamo fare squadra e lavorare nella massima collaborazione reciproca" Maggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione. Sono questi gli obiettivi fissati dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che stamattina ha convocato e presieduto in via straordinaria a Palazzo d'Orléans il Comitato di coordinamento dei dipartimenti (Codipa), formato da tutti i dirigenti generali dell'amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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