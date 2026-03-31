Schianto tra due mezzi auto si cappotta sulla carreggiata

Questa mattina a Marciano della Chiana si è verificato un incidente tra due veicoli, che ha portato a una delle auto a cappottarsi sulla carreggiata. I vigili del fuoco di Arezzo, con la squadra di Cortona, sono intervenuti poco dopo le 12 per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei conducenti o sui danni alle vetture.

Incidente questa mattina a Marciano della Chiana. I Vigili del Fuoco di Arezzo, con la squadra della sede distaccata di Cortona, sono intervenuti poco dopo le 12 per uno scontro tra due vetture. Nell'impatto una delle auto si è cappottata sulla carreggiata. Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco, gli occupanti erano già stati soccorsi dal personale sanitario e i caschi rossi hanno proceduto con la messa in sicurezza e la bonifica di quel tratto di strada. Notizia in aggiornamento ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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