Un incidente frontale tra un'auto e uno scuolabus si è verificato poco prima delle 8 a Bereguardo, causando paura tra i presenti. Alcuni studenti sono rimasti contusi, mentre il conducente dell’auto è stato ricoverato in ospedale. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con i soccorritori immediatamente intervenuti sul posto.

BEREGUARDO (Pavia) Uno scenario drammatico, che per fortuna non si è concluso in tragedia. Mancavano pochi minuti alle 8.30 di ieri quando un’automobile è andata a schiantarsi quasi fontalmente contro lo scuolabus del Comune di Trovo, sulla Sp2 tra Bereguardo e Trivolzio. I soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), per la riferita gravità dell’accaduto e le molte persone potenzialmente coinvolte, hanno inviato sul posto in codice rosso un totale di nove mezzi, tra cui sei ambulanze e tre auto mediche con rianimatore a bordo. Il ferito più grave è risultato lo studente universitario, 20enne di Arluno (Milano), che era... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto frontale con lo scuolabus. Ore d’ansia, alcuni alunni contusi. Conducente dell’auto ricoverato

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