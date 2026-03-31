scherma nel campionato italiano di spada a due mani disputato a botticino denis dallari incoronato vincitore ha difeso i colori del club apuano

Nel campionato italiano di spada a due mani tenutosi a Botticino, Denis Dallari si è aggiudicato la vittoria. Ha rappresentato il Club Apuano, che si è confermato un punto di riferimento nel settore della scherma storica italiana. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con Dallari che ha prevalso sugli avversari durante le fasi finali.

Il Club Scherma Apuano si è confermato ancora una volta un punto di riferimento per la scherma storica nazionale. Si è tinto di gialloblù, infatti, il nuovo titolo italiano di spada a due mani. Il campionato nazionale indetto dalla Federazione Italiana Scherma si è tenuto da poco a Botticino, in provincia di Brindisi, ed ha incoronato Denis Dallari, atleta modenese e istruttore presso la sala d’armi Major Militia. Il talentuoso schermidore nonostante le radici emiliane ha scelto di partecipare al circuito federale vestendo i colori apuani: una scelta di fiducia verso la scuola carrarese, che lo ha accolto con entusiasmo, e verso il maestro Davide Lazzaroni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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