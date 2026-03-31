Durante le festività pasquali, sono stati riattivati i divieti di sbarco per le isole di Ischia e Procida, in conformità alle misure adottate annualmente per gestire l’afflusso di veicoli. Questa decisione comporta restrizioni temporanee all’ingresso di mezzi nelle aree portuali delle due isole, con l’obiettivo di regolare i flussi durante il periodo di maggior afflusso di visitatori.

Con l'avvio delle festività pasquali tornano in vigore i tradizionali dispositivi per limitare l'afflusso dei veicoli sulle isole del golfo di Napoli. Da ieri è operativo il divieto di sbarco a Procida, mentre dal 3 aprile entrerà in vigore quello per Ischia, secondo quanto stabilito dai provvedimenti regionali pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. A Procida il divieto resterà in vigore fino al 15 ottobre e riguarda sbarco e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola. L'obiettivo è contenere il carico veicolare durante il periodo di maggiore afflusso turistico, salvaguardando la mobilità interna e la vivibilità del centro abitato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Scatta il divieto di sbarco a Ischia e Procida

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