Le trattative tra i rappresentanti del centrodestra e i civici della maggioranza di governo sembrano essere ferme da tempo. Le discussioni su un’eventuale alleanza non hanno registrato sviluppi recenti e si trovano in attesa di una svolta concreta. La situazione rimane invariata, senza indicazioni di prossimi passi ufficiali o cambiamenti nelle posizioni delle parti coinvolte.

Centrodestra e civici della maggioranza di governo: a che punto sono le trattative per un’eventuale alleanza? A un punto fermo. Almeno ufficialmente perché ormai è assodato, e non perdono occasione per ribadirlo, che le quattro civiche che sono al governo della città stanno lavorando agli ultimi sgoccioli di amministrazione (ci scapperà pure qualche taglio del nastro) e, nel frattempo, come ha rassicurato lo stesso candidato sindaco, l’assessore uscente Alberto Maria Scarfini, stanno anche lavorando per preparare la campagna elettorale (soprattutto alla formazione delle liste) anche se, di fatto, non fosse altro per il ruolo che ricoprono, lo sono già. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scarfini e centrodestra . La svolta tarda ad arrivare

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