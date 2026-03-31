Scandalo plasma a Torrette la difesa dell’AOUM | La verità deve emergere ma è inaccettabile diffondere comunicazioni interne

A Torrette si è aperto un procedimento legale legato a un caso di gestione del plasma. La direzione dell’ospedale ha dichiarato che la priorità è rispettare il principio di non sprecare nemmeno una goccia di sangue, sottolineando l’importanza di operare con responsabilità e rispetto nei confronti di donatori e pazienti. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e coinvolge comunicazioni interne non divulgate.