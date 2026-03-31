Scandalo plasma a Torrette la difesa dell’AOUM | La verità deve emergere ma è inaccettabile diffondere comunicazioni interne
A Torrette si è aperto un procedimento legale legato a un caso di gestione del plasma. La direzione dell’ospedale ha dichiarato che la priorità è rispettare il principio di non sprecare nemmeno una goccia di sangue, sottolineando l’importanza di operare con responsabilità e rispetto nei confronti di donatori e pazienti. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e coinvolge comunicazioni interne non divulgate.
Arriva ora la presa di posizione ufficiale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, tramite il suo direttore generale Armando Marco Gozzini ANCONA - «In sanità, anche una sola goccia di sangue non deve mai essere sprecata. È un principio non negoziabile, che questa Azienda difende ogni giorno con responsabilità, competenza e rispetto per i donatori e per i pazienti». Il caso del plasma gettato nei rifiuti all’ospedale regionale di Torrette continua a far discutere. Dopo l'inchiesta di Fanpage e le ricostruzioni emerse negli ultimi giorni, arriva ora la presa di posizione ufficiale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, tramite il suo direttore generale Armando Marco Gozzini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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