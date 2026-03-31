Scambia il bicchiere di vino per il microfono | la divertente gaffe dell’inviato di Unomattina fa impazzire i social

Durante una diretta televisiva, un inviato di Unomattina ha scambiato un bicchiere di vino per il microfono, suscitando reazioni sui social network. Il gesto è durato pochi secondi e si è verificato in modo spontaneo, senza premeditazione. La scena ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme online, attirando commenti e condivisioni da parte degli utenti.

Pochi secondi, un gesto automatico e una diretta televisiva. Basta questo per trasformare un momento ordinario in qualcosa di memorabile. È quanto accaduto durante una puntata di Uno Mattina, dove un piccolo errore ha strappato sorrisi a spettatori e social. Protagonista della scena è stato l’inviato Giordano Verardi, impegnato in un servizio sulle eccellenze vinicole calabresi. In un contesto professionale e rilassato, tra racconti e degustazioni, l a confusione tra un calice e un microfono ha dato vita a una gaffe tanto semplice quanto esilarante. Un episodio che dimostra quanto la diretta possa essere imprevedibile, ma anche profondamente umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Scambia il bicchiere di vino per il microfono: la divertente gaffe dell’inviato di Unomattina fa impazzire i social Articoli correlati Leggi anche: Unomattina, il gesto surreale in diretta: l'inviato scambia il bicchiere di vino per il microfono L’inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono: l’incredibile gaffe in direttaC’è chi dice che il vino porta gioia, ma nella puntata di Uno Mattina di lunedì 30 marzo ha rischiato di portare anche un po’ di confusione in... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento L'inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono: l'incredibile gaffe in diretta; Gaffe a Uno Mattina, l'inviato scambia il microfono... per un calice di vino in diretta; L’inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono | l’incredibile gaffe in diretta; Gaffe a Uno Mattina, l’inviato scambia il microfono… per un calice di vino in diretta. L’inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono: l’incredibile gaffe in direttaDurante un servizio sulle eccellenze vinicole calabresi, Giordano Verardi porge il calice invece del microfono all'intervistato ... ilfattoquotidiano.it Abruzzo e Molise Live News. . Notti insonni a Miranda. Il cantiere del Lotto Zero scambia la notte con il giorno. - facebook.com facebook